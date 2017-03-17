Pharmactive İlaç, Avrupa ülkelerine ihracata başladı

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilaç şirketi Pharmactive, Orta Doğu, Balkanlar ve Asya ülkelerinden sonra Avrupa ülkelerine de ihracat yapmaya başladı.

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2 yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve kendi Ar-Ge’sinde geliştirip ürettiği ilaçları Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan’a ihraç eden Pharmactive İlaç, ilk sevkiyatta 1 milyon kutu ilaç gönderdi.

Pharmactive İlaç, tüm çalışanlarının katılımıyla ilk etap ürünlerinin yola çıkışını törenle kutladı. Ürünler, kasım ayında patent süresinin dolmasından sonra bu ülkelerde distribütörleri aracılığıyla ilk eş değer olarak piyasaya verilecek.

Pharmactive Yönetim Kurulu Üyesi Levent Selamoğlu, ürünlerin ihracatı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yüzde 100 yerli şirketleri arasında ihracat lideri olmayı hedeflediklerini belirterek, “Kısa vadede bölge coğrafyamıza zaten ihracat yapıyoruz. Orta Doğu ve Balkanlar’a şu anda halihazır ihracatımız var. Orta vadede Avrupa pazarını, uzun vadede Birleşik Amerika pazarını hedefliyoruz.” ifadelerini konuştu.

Selamoğlu, 2022 yılında hedeflerinin toplam cironun en az yüzde 25’ini ihracattan sağlamak olduğunu ve yaklaşık olarak 60 milyon dolar civarında ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

İç pazarda şu anda yerli sermayeli jenerik üreticileri içerisinde ilk 10’da yer aldıklarını belirten Selamoğlu, şunları kaydetti:

“2022 yılındaki hedefimiz, yerli sermayeli jenerik üretici firmalar arasında ilk 5 arasında yer almak. Eminiz ki 2022 yılında çok daha geniş imkanlarla hareket ediyor olacağız. Sadece jenerik ürünler değil, katma değerli jenerik ürünler teknolojiye dayalı ürünlerle geliştiriliyor. Pharmactive’in en önemli özelliği, bugüne kadar pazara sunduğu ürünlerin hepsini kendisinin geliştirmiş olması. Uzun vadeli hedefimiz dünya oyuncusu olmak. Buna doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

– “Türk ürünlerinin Avrupa’daki doktor, eczacı ve hastalara ulaşmasının gururunu yaşıyoruz”

Levent Selamoğlu, Türk ürünlerinin Avrupa’daki doktor, eczacı ve hastalara ulaşıyor olmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Pharmactive, 2010’da kurulan ve 2012’de üretim tesisini tamamlayan genç bir yerli firma olmasına karşın hızlı büyümesine devam ediyor ve günümüzde Avrupa pazarlarına ilk parti ürünlerini göndererek önemli bir başarıya imza attı.” dedi.

Pharmactive’in Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiğini vurgulayan Selamoğlu, ihracat pazarlarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda 2017 sonuna kadar 100’ün üzerinde, Pharmactive Ar-Ge biriminde geliştirilmiş ve üretilmekte olan ürünün hastaların hizmetine sunulmuş olacağını bildirdi.

Selamoğlu, Türkiye’nin yüzde 100 yerli şirketleri arasında ihracat lideri olmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa’ya ihracat ile hedeflerine 5 yıl içinde ulaşmayı planladıklarını kaydeden Selamoğlu, başarıyı sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge merkezinde yeni yüksek teknolojili eş değer ilaçlar geliştirerek portföyü büyüttüklerini belirtti.

– “50 ülkede Pharmactive ürünlerinin satışına başlamayı hedefliyoruz”

Pharmactive Yurtdışı Pazarlar ve Stratejik Planlama Genel Müdürü İnci Ayyıldız da 28 ülkede 350 ruhsat başvurusu yaptıklarını, kısa ve orta dönem ihracat hedefleri dahilinde 2019 sonuna kadar Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve BDT bölgesinde 50 ülkede Pharmactive ürünlerinin satışına başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ayyıldız, ihracat pazarları arasına ABD ve Uzak Doğu ülkelerini katmayı hedeflendiklerini de kaydetti.

AA