PostNL kapılarını kapatıyor

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Tubantia’da yer alan haberde PostNL Almelo’da bulunan dağıtım merkezini Mayıs sonu kapatıp oradakı işlemleri Deventer merkezine taşıyacağı bildirildi.

Almelo merkezinde 177 kişinin çalıştıüı ve bu işçilere Deventer dağıtım merkezinde çalışma teklifinde bulunulacağı aktarıldı.

PostNL’in yapılan bir araşıtrmanın ardından revizyona gideceği daha önce duyurulmuştu. Konuyla ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde çalışanlarla paylaşılacağı bilgisi verildi.

SONHABER.EU