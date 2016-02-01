Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Psikolojik nedenlerle çalışamayanlar işe yönlendirilecek

Hollanda’da psikolojik sorunlar sebebiyle çalışamayan ve ödenek alan vatandaşların işe yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

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Psikolojik nedenlerle çalışamayanlar işe yönlendirilecek

Hükümetin aldığı kararda psikolojik sorunlar nedeniyle çalışamayan vatandaşların tekrar işe başlayabilmeleri için 3,5 milyon euro bütçe ayrıldığı belirtildi. Belediye, UWV ve GGZ’in ortak yürüteceği çalışmanın finanse edilmesi için ayrılan bütçe ile psikolojik sorunları olup çalışamayan vatandaşların iş hayatına dönmelerinin hızlı bir şekilde işleme alınması hedefleniyor.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Devlet Sekreteri Jetta Klijnsma konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ” iş hayatına dönmeyi bekleyip unutulan bir kesim var. Artık onlar için harekete geçmeliyiz. Her vatandaşın çalışmaya hakkı var. Bu kesimin sadece desteklenmesi gerekiyor ” ifadesine yer verdi.

SONHABER.EU

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