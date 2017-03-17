Rotterdam belediyesi çalışanlara prim dağıtacak

Hollanda’da Leefbaar Rotterdam çalışanların aldığı asgari ücret ile sosyal ödeneklerin arasında çok az bir fark olmasına dikkat çekmek için çalışan kesime prim dağıtacak.
NOS’de yer alan haberde Rotterdam’da yaklaşık 40 bin çalışan vatandaşa 50 euro prim verileceği belirtildi. Primin asgari ücretin yüzde 100-130 arasını kazanan kesim için geçerli olduğu bilgisi verildi.
Leefbaar Rotterdam fraksiyon başkanı Ronald Buijt, ” sosyal yardım alanların maliyeti devlete her ay 1400 euro’ya mal oluyor. Ancak çalışan kesim ise vergi ödemek zorunda kalıyor. Dağıtacağımız prim ile çalışanların da ödüllendirilmedi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz ” açıklamasında bulundu.
Leefbaar’ın prim inisyatifinin toplam tutarı 2,3 milyon euro olarak aktarıldı. Prim önerisi CDA ve D66 tarafından desteklenirken, VVD ile PvdA şiddetle karşı çıkıyor.
SONHABER.EU
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