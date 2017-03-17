Rotterdam belediyesi çalışanlara prim dağıtacak

Hollanda’da Leefbaar Rotterdam çalışanların aldığı asgari ücret ile sosyal ödeneklerin arasında çok az bir fark olmasına dikkat çekmek için çalışan kesime prim dağıtacak.

A+A-

NOS’de yer alan haberde Rotterdam’da yaklaşık 40 bin çalışan vatandaşa 50 euro prim verileceği belirtildi. Primin asgari ücretin yüzde 100-130 arasını kazanan kesim için geçerli olduğu bilgisi verildi.

Leefbaar Rotterdam fraksiyon başkanı Ronald Buijt, ” sosyal yardım alanların maliyeti devlete her ay 1400 euro’ya mal oluyor. Ancak çalışan kesim ise vergi ödemek zorunda kalıyor. Dağıtacağımız prim ile çalışanların da ödüllendirilmedi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz ” açıklamasında bulundu.

Leefbaar’ın prim inisyatifinin toplam tutarı 2,3 milyon euro olarak aktarıldı. Prim önerisi CDA ve D66 tarafından desteklenirken, VVD ile PvdA şiddetle karşı çıkıyor.

SONHABER.EU