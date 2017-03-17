Rotterdam Limanı büyüyor

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Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam Liman İşletmesi tarafından yapılan açıklama ile duyurulan habere göre 2013 yılında denizden kazanılan 1000 hektarlık yeni liman alanı olan Maasvlakte 2ye, ek olarak 70 hektar daha ilave edilecek. Offshore merkezi olarak inşa edilecek yeni liman alanı, yine denizden kazanılacak.

Rotterdam Liman İşletmesince yapılan açıklamaya göre proje en geç iki sene içinde kullanıma alınacak.

Turkinfo