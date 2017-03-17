Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Rotterdam ‘ ödenek başkenti ‘ olmaktan kurtulmalı ”

Rotterdam ödenek alanların sayısı ile Hollanda’da birinci sırada yer alıyor. Belediye meclisinde D66 Rotterdam’ın ‘ ödenek başkenti ‘ olmaktan kurtulması için önerge sundu.

A+A-

” Rotterdam ‘ ödenek başkenti ‘ olmaktan kurtulmalı ”

Rotterdam belediyesi meclis üyesi Nils Berndsen, Rotterdam’ın Hollanda’da ödenek alanların sayısı ile birinci sırada yer almasının artık değişmesi gerektiğini belirterek, ödenek için ayrılan bütçenin aşılarak, belediyenin kasasından 16,5 milyon euro ekstra harcandığında dikkat çekti.

D66 sunuduğu önergede, ödenek alanlardan kesinti yapılmadan çalışmalarına izin verilmesini ve bu sayede kişilerin çalışma hayatını benimseyip tekrar işe başlamasının sağlanması gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın Rotterdam’da 2 yıl test edildikten sonra olumlu olduğu takdirde tamamen hayata geçirilmesi önerildi.

D66, ödenek alanların bir an önce çalışma hayatına teşfik edilmelerini ve böylelikle belediyenin de ödenekler için yaptığı ekstra harcamalara gerek kalmayacağını ifade etti.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Ödeneklerle ilgili yeni uygulamaya izin çıktı Ödeneklerle ilgili yeni uygulamaya izin ...

Hollanda'da Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Jetta Klijnsma'nın onay vermesinin ardından beş belediye ödenek kurallarıyla ilgili...

Blokker bilgi vermeden 350 kişiyi işten çıkarmış Blokker bilgi vermeden 350 kişiyi işten ...

Hollanda'da Blokker Holding bünyesinde bulundurduğu Marskramer, Xenos ve İntertoys gibi mağazalarıyla ilgili gündeme gelmesinin ardında...

Yeni mezun tecrübesiz kişiler için iş imkanı artıyor Yeni mezun tecrübesiz kişiler için iş im...

Hollanda'da yeni mezun tecrübesiz kişiler için iş imkanı bu yıl artış gösterdi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da Alzheimer 2040 yılında birinci ölüm nedeni olacak Hollanda’da Alzheimer 204...

Hollanda’da Alzheimer veya benzeri akıl zayıflığı hastalıkla...

Spor salonunun soyunma odasında kamera krizi Spor salonunun soyunma od...

Hollanda'da Fit For Free spor salonunun soyunma odalarında k...

İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili gelişme İstanbul Yeni Havalimanı ...

Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı ol...

Dordrecht “Gençlik Akşamı” ile sezonu kapattı Dordrecht “Gençlik ...

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Dordrecht Ayasofya Cami Teş...

Hollanda’da tütün ürünleri ‘ raflardan ‘ kaldırılacak Hollanda’da tütün ü...

Hollanda Sağlık Bakanlığı Devlet Sekreteri Martin van Rijn, ...

” Rotterdam ‘ ödenek başkenti ‘ olmaktan kurtulmalı ” ” Rotterdam ‘...

Rotterdam ödenek alanların sayısı ile Hollanda'da birinci sı...

Almanya İç İstihbarat Dairesi’nin PKK raporu Almanya İç İstihbarat Dai...

Almanya İç İstihbarat Raporu: Terör örgütü PKK Almanya’da öz...

YTB’den Yurt Dışı Vatandaşlara “Cep Rehberi” YTB’den Yurt Dışı Vatanda...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yu...

Midesinden 79 bin euro çıktı Midesinden 79 bin euro çı...

Havalimanında bir kişi midesinde gizlediği 79 bin euro ile y...

ANWB’den yollarda ‘ yaz tatili ‘ uyarısı ANWB’den yollarda &...

Hollanda'da turing ve otomobil kurumu ANWB, Midden-Nederland...

VIDEO GALERİ