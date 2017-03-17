” Rotterdam ‘ ödenek başkenti ‘ olmaktan kurtulmalı ”

Rotterdam ödenek alanların sayısı ile Hollanda’da birinci sırada yer alıyor. Belediye meclisinde D66 Rotterdam’ın ‘ ödenek başkenti ‘ olmaktan kurtulması için önerge sundu.
Rotterdam belediyesi meclis üyesi Nils Berndsen, Rotterdam’ın Hollanda’da ödenek alanların sayısı ile birinci sırada yer almasının artık değişmesi gerektiğini belirterek, ödenek için ayrılan bütçenin aşılarak, belediyenin kasasından 16,5 milyon euro ekstra harcandığında dikkat çekti.
D66 sunuduğu önergede, ödenek alanlardan kesinti yapılmadan çalışmalarına izin verilmesini ve bu sayede kişilerin çalışma hayatını benimseyip tekrar işe başlamasının sağlanması gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın Rotterdam’da 2 yıl test edildikten sonra olumlu olduğu takdirde tamamen hayata geçirilmesi önerildi.
D66, ödenek alanların bir an önce çalışma hayatına teşfik edilmelerini ve böylelikle belediyenin de ödenekler için yaptığı ekstra harcamalara gerek kalmayacağını ifade etti.
SONHABER.EU
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