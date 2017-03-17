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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rotterdam’da borçlu vatandaş kalmayacak

Hollanda’da Rotterdam belediyesi borcu olan tüm vatandaşları bu durumdan kurtulmaları için yeni bir yardım uygulaması üzerinde çalışıyor. Listede özellikle sağlık sigortası primi borcu olanlar dikkat çekiyor.

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Rotterdam’da borçlu vatandaş kalmayacak

Belediyenin açıkladığı son raporda bulunan rakamlara göre 28 bin Rotterdamlı vatandaşın en az 6 aydır sağlık sigortası borcunu ödeyemiyor. Sağlık sigortası primini ödeyemeyenler CAK’a yönlendiriliyor. Bu kurum borcu tahsil edebilmek için borçluların maaşına veya ödeneğine el koyduğu gibi bir de ceza olarak zaten ödeyemedikleri aylık primlerini yükseltiyor.

Yıllardır bu konudan şikayetçi olan vatandaşların haklı olduğunu, ” CAK’ın ceza olarak primleri yükseltmesi borçluları daha çok mağdur ediyor. Bu nedenle prim borçlarından hiö kurtulamıyorlar ” ifadesiyle Çalışma ve Maliyeden sorumlu belediye encümen azası Maarten Struijvenberg kanıtlamış oluyor.

Rotterdam belediyesi bir türlü borçlarını kapatamayan ve özellikle de sağlık sigortası primi borcu olan vatandaşarı araştırıp, üzerinde çalışılan yeni bir uygulama ile vatandaşların borçlarından tamamen kurtulmalarını hedefliyor.

Borçlu vatandaş sayısının stabil olduğunu belirten belediye, oluşturacakları sistem ile maddi sıkıntıya düşen vatandaşların tespit edileceği ve direk Bureau Frontlijn ile belediyenin mahalle ekipleriyle bu kişilere borçlar işin içinden çıkılmaz hale gelmeden müdahele edeceklerini belirtti.

SONHABER.EU

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