Rutte: Ekonominin düzeldiğini artık vatandaşta hissedecek

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Başbakan Rutte ile ırkçı parti PVV lideri Wilders’ın televizyon tartışmasında ana konulardan biri de Hollanda’nın en büyük sorunlarından biri haline gelen sağlık sistemi oldu. Wilders vatandaşın sigorta primlerini ödemekte zorlandığını ve aynı zamanda eigen risico sebebiyle sağlık hizmetinden fayadalanamadıklarını belirtmesi üzerine Rutte, ” Avrupa’nın en iyi sağlık hizmetine sahibiz. Yaşanan ekonomik krizi en şekilde yönetebilmek için aldığımız kararların arkasındayım. Ekonominin düzeldiğini yavaş yavaş vatandaşlarımız da hissetmeye başlayacaktır ” sözleriyle karşılık verdi.

Koltukta oturup tweet atmakla, ülke yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Rutte, Wilders’ın daha önce hükümete destek vermediği geriekçesiyle ekonomi çalışmalarının yaklaşık 6 ay aksadığını ve bu nedenle PVV lideri’nin ülkede yaşanan krizi tetiklediğini vurguladı. Başbakan aynı zamanda Wilders’ın sürekli şıkayet ettiğini ancak değiştirmek istediği konularla ilgili çözümlerinin olmamasından dolayı gerçekci olmaya davet etti.

İşsizlik oranında ciddi düşüş yaşandığını aktaran Rutte, ”Hollanda’da gün geçtikçe ekonomik alanda daha da iyiye gidiyoruz. Yakında vatandaşımız da bunu kendisi de anlayacaktır ” dedi.

SONHABER.EU