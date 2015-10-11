Sağlık primine zam yapılmaması için alternatif teklif sunulacak

Hollanda’da geçici hükümet katkı payının (eigen risico) 400 euro olacağı bilgisi üzerine harekete geçip bunu önlemiş ancak primlere yapılacak zam değerlendirilmemişti. Muhalefet primler için yeni bir teklif sunacak.

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Groenlinks’in inisyatifi ile hazırlanan alternatif teklif diğer muhalefet partileri tarafından da destekleniyor. Sunulacak teklifle devletin sağlık sigortası firmalarına yaptığı ödemeye bir defaya mahsus 150 milyon euro ekstra katkı sağlanması ve bu sayede sağlık primlerine zam yapılmaması öneriliyor.

Groenlinks Milletvekili Corinne Ellemeet, çoğu vatandaşın sağlık masraflarını karşılayamadığı ve hatta bu nedenle doktora gitmeyenlerin sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekilerek, eigen risico’nun aynı miktarda kalmasını bir başarı olarak göremeyeceklerini belirtti ve sunulacak teklife muhalefet partilerin tamamının destek vermesiyle gurur duyduğunu bildirdi.

Muhalefet bu konuda hem fikir olsa da koalisyon partileri VVD, D66, CDA ve CU’nun teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Danıştay da koalisyon partilerini eleştirerek, eigen risico planının sağlık masraflarını artıracağını savundu.

SONHABER.EU