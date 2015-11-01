Seçimlerde Corendon’un dediği olacak!

Sektöre girdikleri günden itibaren 17 yıl içinde 10 milyondan fazla yolcu taşıyan Corendon havayolları şirketinin CEO’su Atilay Uslu ile dobra dobra, A’dan Z’ye bir söyleşi yaptık.

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Haber Özel

Amsterdam Corendon Genel Merkezi’nde ziyaret ettiğimiz Atilay Uslu ile sadece Turizmi, hava taşımacılığını konuşup, onun başarı öyküsüne methiyeler düzmek yerine, ona her konuda sorunları ve çözümlerini sorduk.

Sohbetimizden en az 5 değişik ve farklı haber çıkar.

Örneğin: Hollandalılara uygulanan vize kaldırılmadı, dedi.

Türkiye’nin Türkiye’ye turist getiren her uçağa 6 bin dolar desteğe gerek olmadığını, o destek yerine önerilerini söyledi.

Türkiye Turizmi ile ilgili farklı, kayda değer, tespitlerini, görüş ve önerilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupalı Türklere hitaben, “ Düğünlerinizi Türkiye’de yapın” çağırısı sonrası hazırladıkları projeleri, Hollandalıların son yıllarda Türkiye’ye karşı değişen bakış açılarını ve önerilerini anlattığı bir söyleşi oldu.

30 bin kişilik dev anket

Corendon çeşitli ülkelere yolcu taşımanın yanı sıra öyle bir anket yapmış ki üç aşağı- beş yukarı bu 15 Mart seçimleri sonrası Hollanda Temsilciler Meclisi anket sonuçlarında çıkığı gibi şekillenecek.

Anket sonuçlarını yarın itibarı ile (6 Mart 2017 ) açıklanacağını söyleyen Atilay Uslu, ankette hangi sorular sorulduğunu anlatmaya başlaması ile böyle bir anketin ses getireceğine inandık.

En deneyimli anket şirketleri, genelde anketleri en az bin en fazla 5 bin kişiye sorarak yapar, ve çıkan sonuçlara göre deyim yerindeyse ‘ahkam keser”: Şu parti yükseliyor, bu parti yükseliyor, bu parti eriyor, anket sonuçlarına göre hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı belirtilir. Bu anket şirketleri görevi ( işi ) hangi partiden aldıysa “ Algı oluşturmak” için nabza göre şerbet sonuçlar çıkar.

Sözün özü anket yapan şirketlerin tarafsızlığı hep tartışma konusu olmuştur, olmaya da devam ediyor. Durum böyle olunca Corendon’un yaptığı anketin tarafsızlığı ve katılımcı sayısı ile ilgi odağı olacak. Ayrıca hem katılımcı olarak hem de tarafsızlık ilkesi ile şimdiden duyan siyasi partilerin, medya’nın, ve çeşitli firmaların merakla yarını beklemesi çok doğal.

Ankette sorulan sorular da oldukça ilginç. Örneğin, Tatil için tercihleri Türkiye, İspanya, İtalya olan insanların Hollanda’da siyasi tercihleri hangi partiye gibi normal soruların dışında detay ve önemli sorular da var Corendon anket sonuçlarına çok yakın olacak. O yüzden böyle iddialı bir başlıkla sonuçlar açıklanmadan duyuralım istedik.

Atilay Uslu İle yaptığımız söyleşiyi ise Usta Yazar, Şair Yavuz Nufel’in kaleminden yarından itibaren yine bu sayfalarda okuyabilirsiniz.

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