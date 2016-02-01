Seçimlerde oy sayacak eleman aranıyor

Hollanda’da İçişleri Bakanı Plasterk’in ”oylar elle sayılacak” kararı ile attığı son dakika golü belediyeleri zor durumda bıraktı. Acilen oy sayacak elemanlar arandığı belirtildi.
De Telegraaf gazetesinde yer alan bilgilere göre belediyeler İçişleri Bakanı tarafından alınan karara isyan ediyor. Plasterk’in son anda dijital ortamda özellikle Rusya’nın seçimlere gölge düşürebileceği ve sistemlerin hacklenebileceğini dikkate alarak oyların elle sayılacağına karar vermesi belediyeleri zor durumda bıraktı yorumlarına neden oldu.
Daha önce Başbakan Rutte yaptığı açıklamada, güvenlik önlemlerinin alınacağını ancak resmi olarak bir tehdidin söz konusu olmadığını belirtsede Plasterk’in elle oy sayma işleminde ısrarlı olması belediyeleri harekete geçirdi.
Belediyelerin ortak şikayetlerinden en başta oy sayma işleminin uzun sürmesi, eleman almaları gerektiği belirtildi. Oy sayma işlemi karşılığında verilecek ücret konusunda hemfikir olup masrafların Plasterk’e gönderileceği aktarılırken, Utrecht belediyesinin 50 ekstra memuru görevlendireceği bilgisi verildi.
Groningen belediyesi uitzendbureau’lardan eleman bakacaklarını açıklamasının ardından Breda belediyesinin de sosyal medya üzerinden eleman arayışına başladığı bildirildi. Den Haag belediyesi oy sayma işlemini sandık görevlilerine yaptırmayı planlarken, Amsterdam ve Rotterdam belediyelerinin henüz bir çözüm üretemedikleri söyleniyor.
SONHABER.EU
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