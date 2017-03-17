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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Shell’de yüzlerce kişi işten çıkarılacak

Shell basın sözcüsü yaptığı açıklamada dünya genelinde revizyona gideceklerini ve bu nedenle yüzlerce kişinin işinden olabileceğini belirtti. Hollanda’nın da bu yapılanmada yer aldığı bilgisi verildi.

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Shell’de yüzlerce kişi işten çıkarılacak

NOS’in haberinde Hollanda’da Shell’in daha önce dünya genelinde yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkardığına dikkat çekerek, yeni bir işçi kıyımı olacağını duyurmasının ardından firmanın basın sözcüsü bilgileri doğruladı. Ancak işten çıkarılacakların sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi veremeyeceğini bildirdi.

Dünya genelinde yapılacak olan revizyonun Projects & Technology departmanını kapsadığı aktarılıyor. Bu departmanın Hollanda’da Amsterdam ve Rijswijk kentlerinde merkezleri bulunuyor.

Hollanda’da Shell yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor. Planlanan revizyonla birlikte yüzlerce kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

SONHABER.EU

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