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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

THY bagaj hakkı kararını değiştirdi

THY’nin bir kaç hafta önce aldığı kararla bagaj hakkını “tek parçada 23 kilo” düşürmesine gösterilen tepkiler Türk Hava Yolları’na geri adım attırdı.

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THY bagaj hakkı kararını değiştirdi

Konu ile ilgili olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “THY, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın haklı tepkilerine kulak vererek, bagaj hakkıyla ilgili kararını yeniden düzenledi. Buna göre yolcular 23 kilo yük hakkını iki valizle taşıyabilecekler” dedi.

Ne olmuştu, ne oldu?

Türk Hava Yolları aldığı kararlar 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren dış hat uçuşlarında, ekonomi sınıfı bagaj hakkını çok parça ve 30 kilogramdan, tek parçada 23 kilograma düşürme kararı almıştı.

Özelllikle Avrupa’da yaşayan Türklerin yoğun tepkisi ile karşılanan karara karşı gösterilen tepki ve şikayetleri değerlendiren THY yönetimi parça başı bagaj uygulmasından vaz geçerek yine eskiden olduğu gibi 23 kilo yük hakkının iki parça halinde estra ücrete tabi olmadan taşıyacaklarını duyurdu.

THY’nin bu kararı ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız vatandaşlar bu durumu Nasrettin Hoca fıkrasına benzeterek, “ Allah gabibanın eşeğini önce kaybettir, sonra buldurup sevindirimiş” diyerek sevinçlerini dile getirdiler.

©SONHABER.EU

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