TOVER çağırdı Hollandalılar geldi, ya Türkler?

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TOVER dün akşam Leiden şehir merkezinde verdiği resepsiyonda yaklaşık yüz B.V Leiden üyesi Hollandalı iş verenle Türk işverenleri bir araya getirdi.

Tanışmanın yanı sıra karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan işverenler ve girişimciler, birlikte nasıl çalışabileceklerinin zeminini oluşturdular.

Hollanda’da ilk kez böyle bir organizeye imza atan ve bu kadar çok sayıda Hollandalı iş vereni bir araya toplayan TOVER Başkanı Durmuş Doğan Hollandalı işveren misafirlerine hitaben yaptığı konuşmada, “ 40 işveren üyesi bulunan derneğimiz bu organizeyi siz B.V Leiden üyeleri ile bir araya gelerek tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak, birlikte iş yapmak için zemin oluşturmak için düzenlemiştir. Bu bir araya gelişin ilk fakat son olmamasını temenni ediyor, gözlünüzce bir akşam geçirmenizi diliyorum” dedi.

T.C. Lahey Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri M.Tayfun Erkan, TOVER üyeleri, merkezi Arnhem’de bulunan yine bir Türk işveren derneği olan TOV başkanı Aziz Zeyrek, Hollanda’da işadamlarımızdan ve NETUBA yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları’nın katıldığı resepsiyonda katılımcıların yüzde 90’ının Hollandalı olması dikkat çekti. Yine Leiden şehrinde bulunan T.C. Fahri Türk Konsolosu Johan Peters Joost’un da hazır bulunduğu resepsiyona katılımcılar 1600’lü yıllarda başlayan ve günümüze kadar gelen Leiden şehrindeki Türk izleri ile adeta test edildi.

Davetliler dev ekranda kendilerine sorulan soruları cep telefonlarından cevaplamaya çalıştılar. Toplam 13 sorudan oluşan mini yarışmada sorular ağrılıklı olarak Leiden şehrinde tariksel süreç içinde Türk izleri ile ilgiliydi. 13 sorunun tamamını doğru bilen Hollandalı bir girişimci TOVER tarafından çeşitli ödüllerle ödüllendirildi.

Daha sonra Hollandalı davetlilere Leiden Mimar Sinan Cami kadın kollarının hazırladığı Türk Mutfağından yemeklerle adete ziyafet verildi.

Resepsiyona katılan yaklaşık 80 Hollandalı işveren tek tek Durmuş Doğan’ı tebrik ederken, bu tür bir araya gelmelerin sık sık tekrarlanmasının sosyal, kültürel, ve ekonomik ilişkilere canlılık kazandıracağını söylediler.

Hollandalı basın mensuplarının yanı sıra Hollanda Türk Basınından sadece Son Haber’’in katıldığı resepsiyonda TOVER Başkanı Durmuş Doğan Son Haber’e teşekkür ederek yaptığı kısa açıklamada, “ Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. B.V Leiden’e üye 600’den fazla irili ufaklı iş veren, girişimdi bulunuyor. Bunların tamamına yakını Hollandalı işveren, girişimci. İlk kez böyle bir organizasyon yapmayı düşündüğümü söylediğimde çok sevindiler. Bu zamana kadar bir araya gelmemiş olmamız bir eksiklikti. Evet çoğu zaman bir araya geliyoruz ama kendi aramızda. Yapılan organizasyonlarda Hollandalı iş adamları çoğu zaman ya bir-iki kişi oluyor ya olmuyordu. Oysa burada tam tersi, Hollandalı işveren ve girişimciler Türklerden 10 kat daha fazla, Hiç bu kadar Hollandalı işvereni bir arada gördüğünüz başka bir organize oldu mu? Faydalı olmasını temenni ediyorum. İşverenlerimizin ufkunun açılması için bu tür organizelerin önemin çok büyük olduğuna inanıyorum” dedi.

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