Trende yüzde yüz rüzgar devri

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İnternational Business Times’da (IBT) yer alan habere göre, Hollanda devlet demiryolu şirketi NS’nin ülkede tüm tren seferlerini rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikle yapılması için elektrik şirketi Eneco ile yürüttüğü 10 yıl süreli projenin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Ülkede 1 Ocak 2017 itibarıyla tüm trenlerin, rüzgar enerjisiyle çalıştığını kaydeden NS sözcüsü Ton Boon, belirlenen hedefe öngörülen nihai tarihten bir yıl önce ulaşıldığını belirtti.

600 BİN YOLCU TAŞIYOR

Trenler için ihtiyaç duyulan elektriğin Belçika, Finlandiya ve Hollanda’da kurulan yeni rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandığı bildirildi. Günde 5 bin 500 tren seferi düzenleyen şirketin ortalama 600 bin civarı yolcu taşıdığı, bunun için yılda 1.2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Hollanda rüzgar enerjisinden yılda 7.4 milyar kilovatsaat elektrik elde ediyor. Bu, ülkenin toplam elektrik tüketiminin yarısından fazla.

Ülkede 2015 yılında 12.5 milyar kilovatsaat elektrik tüketilmişti.

KAYNAK SABAH.COM.TR