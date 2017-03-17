“Tükiye- Hollanda ilişkilerini kimse bozamaz! “

22-27 Mayıs tarihleri arasında Marmaris’a çıkartma yapan NETUBA üyeleri (Hollanda- Türkiye İş Konseyi) ; ORKA Sendito Otel’de hem tatil yaptı, hem de NETUBA’nın geleceğini planladı.

A+A-

İnşaat, enerji, makina, ulaşım, bilişim, sektörleri temsilcleribaşta olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet göstren 50 civarında NETUBA üyeleri Türkiye’de iş adamları ve yatırıcımcılarla buluştu.

5 günlük Türkiye ( Marmaris ) ziyaretinin amacının NETUBA üylelerine Türkiye’yi tanıtmak, Türkiye’deki aynı sektörde faaliyet gösteren Türk İşadamları ile tanışmak ve ortak yatırım imkanlarını araştırmak olduğu belirtildi.

24 Mayıs akşamı ORKA Sendito konferans salonunda ve ziyaret çerçevesinden gerçekleştilen sempozyuma Türkiye’den ve Hollanda’dan yaklaışık yüz işverenle birlikte çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Hoşgeldiniz” konuşmasının ardından sinevizyon eşliğinde davetlileri NEUBA hakkında bilgilenrdiren Chairman Cor Bekker’in ardından NETUBA Yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, iki ülke arasında Türk ve Hollandalı iş verenlerin, yatırımcıların hangi alanlarlar iş yapabileceklerini anlattı.

Ertan Torunoğullar konuşmasında , NETUBA 100’e yakın üyesi ile Hollanda da faliyet gösteren en büyük iş konseyidir.

Bord üyeleri ING Bank, KPMC, Organik Kimya, AKD Dellotte, Edelstaal Group başta olmak üzere büyük ve orta ölçekli firmalardan ve Hollanda’da yıllık cirosu yüksek kurumları bünyesinde barındıran bir yapılanmadır.

Üyelerimizin hemen hemen hepisi, uluslararası ticaret yapan firmlardır” dedi.

Siyasi kriz iş dünyasını ve dostlukları etkilemez!

Hollanda’da ve Türkiye’de yatırımları ile adından söz ettiren, DEİK / DTİK Avrupa başkanlığı dönemlerinde yaptığı

işlerle heM Türkiye’de hem de Avrupa’da Türk işverenlerin ufkunu açan işadamlarımızdan Turgut Torunoğulları, nev-i şahsına mümhasır konuşmasında Türkiye Hollanda ticari ve tarihi ilişkileri gözler önüne serdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 22 milyar avro olduğuna vurgu yapan Turgut Torunoğulları, “ Mart ayında iki ülke arasında yaşnan krizin izlerinin kısa zamanda silineceğine inandığını belirttiği konuşmasında, “ Türkiye ile Hollanda arasında 400 küsür yıldır keisntisiz süen bir dostluk söz konusu. Mart ayında yaşanan sitasi krizin iki ülke ilişkilerini uzun vadeli olumsuz etkileyeceğini sanımıyorum. Çünkü normal zamanlarda olduğu gibi kriz olduğu dönemde de karşışıklı yatrımlar sürmüştür.

Hollanda’nın son iki ay içinde Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarı yaklaşık 90 milyon avrordur. O yüzden gerek iki ülke arasında siyasi krizin aşılmasında, gerekse 400 küsür yılldır süren dostluğun en az bir 400 yıl daha sürmesi için bizlere çok iş düşüyor” sözleri alkışlarla karşılık buldu.

İş adamı Yavuz Yüksel, başarının sırrı konusunda kendi hayatından kesitler vererek anlatımı her zaman olduğu gibi büyük bibir beğeni ve ilgi ile dinlendi.

Daha sonra kısa adı TAVAK olan Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırma Vakfı Başkanı ve Kurucusu Prof. Dr. Faruk Şen; akademisyen ve aratırmacı gözünün yanı sıra 50 yıllık Türkiye Avrupa İlişkileri ve Avrupalı Türkler konulu bir konuşma yaptı.

İstanbul ve Ankara’ya ofis

NETUBA olarak İstanbul ve Ankara’da birer irtibat ofisi açılacağını belirten Hatice Bekker, Türkiye’deki ofislerin ardından sırası ile Dubai ve Amerika’daaçılacak ofislerle başta Hollanda ve Türk İşverenlere sadece iki ülke aerasında değil cünya çapında hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.

NETUBA üyelerinin, global bazda toplam aktif büyüklükleri 500 milyar avronun üzerinde olduğuna vurgu yapan Bekker, İstanbul’dan başlamak üzere “iş geliştirme ve ekonomik işbirliğini arttırma” anlamında global stratejik öneme sahip dünyanın diğer önemli iş ve ticaret merkezlerinde de hizmet verecek olan irtibat bürolarını da devreye almayı planlamaktadır

Adnan Bilginer ve NETUBA’nın danışmanı aynı zamanda Marmaris çıkartmasının baş mimarı Hatice Bekker, Hollanda Türkiye arasında yatırım fırsatları konusunda yaptıkları sunumun ile son bulan sempozyum, davetlilerden ve katılıcmılardan tam not aldı.

Kısa adı NETUBA olan, Hollanda- Türkiye İş Konseyi heyeti 27 Aralık 2016 tarihinde de T.C Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi makamında ziyaret etmiş, çalışmaları hakkında bilgi vermmişlerdi.

Not. Haber yayına hazırlandığı esnanda elimize ulan bilgiye göre:

NETUB İstanbul ofisinin ZORLU CENTER’de açıldığı ve başına da Mükerrem Altuntas isimli arkadaşarının getirildiği öğrenildi..