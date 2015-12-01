THY seferlerini iptal etti !

Türkiye’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları bazı iç ve dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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İstanbul’da bu akşam başlaması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Türk Hava Yolları yarın karşılıklı olarak yapması gereken 192 seferini iptal etti.

Meteoroloji’nin hafta sonu İstanbul için yaptığı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle Türk Hava Yolları 192 seferini iptal etti. İptal ettiği seferleri resmi internet sitesinden duyuran THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu “www.thy.com” adresinden veya “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak’ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı’ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirmişti.

KAYNAK AA