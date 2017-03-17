Türk nakliyecilerinin Avrupa “zaferi”

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Adalet Divanınca, Macaristan tarafından Türk nakliyecisinden alınan geçiş ücretinin “gümrük vergisine eş, etkili bir tedbir olduğuna ve Gümrük Birliğine aykırılık teşkil ettiğine” hükmedildiğini söyledi.

Türk ihraç ürünlerinin batı ülkelerine taşınması sırasında Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’da geçiş ücretleri alındığına, bu durumun da taşınan yüklerin maliyetlerini artırdığına işaret eden Şener, söz konusu uygulamanın, Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ile AB ülkeleri arasında gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik düzenlemeye aykırı olmasına rağmen yıllardır devam ettiğini dile getirdi.

Şener, haksız uygulama nedeniyle ihraç ürünlerinin hem bekletildiğine hem de maliyetlerinin artırıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Türk nakliyecisinden Macaristan yaklaşık 440 avro, Bulgaristan 86 avro, Romanya ise 136 avro alıyor. Her geçişte bir Türk tırından bu tutarlar isteniyor. Buna çözüm bulmak için Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den destek talep ettik. Onun liderliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üzerinden bir çalışma başlattık. UND’nin bir üyesi olan İstanbul Lojistik adlı firmamıza Macaristan’da kesilen bir cezayı dava nedeni yaptık ve Macaristan yerel mahkemesinde dava açtık. Yerel mahkeme, konuyu Avrupa Adalet Divanına sevk etti. 19 Ocak 2017’de Strazburg’da görülen davaya Ekonomi Bakanlığımızdan AB Genel Müdürü de gözlemci olarak katıldı.”

Söz konusu davaya ilişkin nisan ayında verilen savcı mütalaasının Türkiye lehine olduğunu ve nihai kararın da dün açıklandığını anlatan Şener, “Avrupa Adalet Divanı, Macaristan tarafından alınan bu ücretin, gümrük vergisine eş, etkili bir tedbir olduğuna ve Gümrük Birliğine aykırılık teşkil ettiğine hükmetti. Mahkeme, bu kararıyla ‘Türklere yapılan bu uygulama ayrımcı ve haksız bir uygulamadır, yapılamaz.’ demiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Diğer AB ülkeleri için de emsal teşkil edecek”

Şener, bu kararla Türk taşımacılarına yönelik Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’da uygulanan ayrımcılığın sona ereceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Karar, AB hukukunda emsal olacak. AB siyasetçilerinin dengesiz iniş çıkışlarının olduğu bir ortamda biz ısrarla ‘Avrupa’da yargı var, hak yerini bulacak.’ diyorduk. Bu konuda haklı çıktık. Hukuk yoluyla Avrupa’daki bazı ülkelerin Türkiye’ye haksız ve ikircikli uygulaması ispat edildi. Bu kararla Türk taşımacılarına yönelik Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’da uygulanan ayrımcılık sona erecek, geçiş ücreti alınamayacak.”

Fatih Şener, Avrupa Adalet Divanı kararlarının üye ülkelerin hukukunun üstünde olduğuna işaret ederek, bu kararın Macaristan’daki yerel mahkemeye iletileceğini, daha sonraki aşamada aynı ücret uygulamasına giden diğer ülkelere de bu emsal kararın ulaştırılarak artık bu ücretlerin ödenmeyeceğini bildirdi.

Şener, “Bu dava sürecinde Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Bakanlığındaki bürokratlar bizlere maddi manevi müthiş destek verdiler. Sektörümüz Sayın Zeybekci’ye minnettardır. Değerli Bakanımıza hem nakliyeci hem de ihracatçılar adına bu önemli kararın alınmasındaki destekleri için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bu kararın, nakliye sektörünün güçlenmesine katkı sağlayacağını ve Türk ürünlerinin Avrupa’daki rekabet şansını artıracağını belirten Şener, “Bizim sektörümüz hizmet ihracatçısı, döviz kazandırıcı bir sektör. Ekonomi Bakanlığımız tarafından hizmet ihracatçısı olarak kabul edildik. İlk defa TİM’de Hizmet İhracatçıları Birliği kuruldu. Türkiye’nin lojistik döviz gelirleri turizmden sonra ikinci sırada yer alıyor. Turizm 25 milyar dolar, lojistik 15,5 milyar dolar. Türkiye lojistikten para kazanıyor.” ifadelerini kullandı.

– Sıra Avusturya’ya açılan kota davasında

Şener, Türk tırlarının Avrupa’da birçok ülkeden geçişi için kota uygulamasına tabi tutulduğuna da değinerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Avusturya’da 21 bin araçlık kotası varken Almanya’ya 150 bin aracının gitmesi gerekiyor. Sayın Zeybekci’nin destekleriyle Avusturya aleyhine de dava açtık. Avusturya’daki Anayasa Mahkemesi bu konuyu Avrupa Adalet Divanına gönderdi. ‘Gümrük Birliğinde her türlü miktar kısıtlaması kaldırılmıştır, mallar serbesttir ancak kota konulması, taşınan ürünler açısından miktar kısıtlaması anlamına gelmektedir.’ diyoruz. Bu konudaki davanın tarihinin verilmesini bekliyoruz. Bu davada da olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz, umutluyuz.”

AA