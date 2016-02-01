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Türk seyahatçiler yeni yıla dernekleşerek girdi

Hollanda’da faaliyet gösteren Türk Turizm şirketleri ve seyahat acenteleri bir çatı altında toplandı.

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Türk seyahatçiler yeni yıla dernekleşerek girdi

Foto: Coşkun Yeğenoğlu

Son yıllarda sektörde artan yoğun sorunlar ve yolcu şikayetlerine daha çabuk ve köklü çözümler bulmak için bir araya gelen acente ve turizm şirketi sahipleri yönetim kurulunu belirledi.

Adının, ‘Hollanda Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği’ olmasına karar verilen yapılanmanın yönetim kurulu başkanlığına seyehat sektörünün deneyimli ismi Kamil Saygı getirildi.

Yine Turizm sektöründe çeyrek asıra yaklaşan tecrübesi ile adından söz ettiren Osman Çelik’in genel sekreterliğe getirildiği derneğin hesap-kitap işlerininin sorumluluğu da ( Muhasip ) Durmuş Doğan’ın kontrolünde olacak.

Kurululunu tamamlayan ve kuruluşlarını kısa bir basın bildirisi ile lanse eden ‘Hollanda Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği’ amaçlarını cafcaflı laflardan uzan tek kelime ile özetledi.

Sektörde faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve turizmcilerin sorunlarına en kısa sürede acil çözüm bulunması, ortak hareket edilmesi ile birlikte Türkiye pazarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hız verilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Derneğin 10 Ocak 2017 tarihinde başlayacak 47. Utrecht Turizm fuarı öncesi kurulması, derneğin 2107 yaz sezonu için kurulur kurulmaz kolları sıvadılar, şeklinde yorumlandı.

©SONHABER.EU

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