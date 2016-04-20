Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye Utrecht’de görücüye çıkıyor

Bu sene 47. düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı’nda Türkiye 1300 metre kare ile Fuarın en büyük alana sahip katılımcısı oluyor.

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Türkiye Utrecht’de görücüye çıkıyor

T.C. Lahey Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtma müşavirliği yaptığı basın açıklamasına fuarla ilgili bilgi verdi. Müşavirlik olarak 750 metre karelik alanda yaklaşık 50 özel işletme ve sektör kuruluşu ile birlikte katılım sağlacağı vurgulanan bildiride, bağımsız katılan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte Türkiye’nin temsil edildiği toplam alanın yaklaşık 1300 metre kare olduğu belirtildi.

Utrecht Turizm Fuarı hem turizm sektörü kuruluşları, hem tüketiciler hem de tur operatörleri ve seyahat acentalarını bir araya getiren bir organizasyon olması sebebiyle önemli bir tanıtım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Toplam 6 gün sürecek olan fuar sırasında Türkiye standında, Maraş Dondurması ikram ve şovu, Ebru sanatı uygulamaları ile canlı müzik dinletilerine yer verileceği; ayrıca fuarın ilk günü olan 10 Ocak 2017 tarihinde 14:00 -16:00 saatleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Müsteşarı Sayın Ömer Arısoy’un hazır bulunacağı bir resepsiyon verileceği öğrenild..

17 milyon nüfusu bulunan Hollanda tatil için yurtdışına giden insan sayısı bakımından Avrupa’nın 4. büyük ülkesi konumunda.
2014 yılında tatile çıkan Hollandalı sayısı 12,5 milyon olup, bu sayı, toplam nüfusun % 80’nin tatile çıktığını gösteriyor. Yine aynı yıl Hollandalıların yurtdışı tatilleri için toplam 11,7 milyar Avro harcama yaptığı göz önüne alındığında Utrecht Turizm Fuarı’nın önemi bir kez daha öne çıkıyor.

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