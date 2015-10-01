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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye yabancı konut yatırımcısının gözdesi oldu

Yurt dışında konut edinmek isteyen yabancıların en çok tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer aldı.

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Türkiye yabancı konut yatırımcısının gözdesi oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından 18 bin konut satın alındı. Konut alan yabancı vatandaşların 5 bin 811’i İstanbul’u tercih ederken aynı dönem içerisinde ABD’de konut satışı gerçekleştiren Türk vatandaşlarının sayısı ise bin 500 oldu. Türk vatandaşları ABD’de en çok Miami’yi tercih etti.

Medya takip ajansı PRNet’in konut istatistiklerinden derlediği verilere göre yurt dışında konut edinmek isteyen yabancıların en çok tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer aldı. ABD’de mülk edinen vatandaşlarımızın favorisi ise Miami oldu. Yabancı vatandaşların taşınmasına yönelik “mütekabiliyet yasası” olarak bilinen düzenlemenin ardından Türkiye’de yabancılara yönelik konut satışları da artmaya başladı. PRNet’in derlediği verilere göre düzenlemenin ardından yabancı vatandaşlara en çok konut satışı 2015 yılında 22 bin 830 konutla gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz yıl yabancıların aldığı konutların yaklaşık üçte biri İstanbul’da gerçekleşirken, İstanbul’u 4bin 352 konutla Antalya, bin 318 konut ile de Bursa takip etti. Türkiye’de konut sahibi olan yabancı vatandaşlar arasında ilk sırada Iraklılar bulunurken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve İngiltere vatandaşları ilk beş içerisinde yer aldı. Medya takip kuruluşları PRNet ve Ajans Press’in yaptığı ortak medya araştırmasında içinde bulunduğumuz yıl konut ve inşaat sektörü ile ilgili yazılı basına 33 bin 698 haber yansıması tespit edilirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde sektörün 34 bin 507 haberle konuşulduğu belirlendi.

Ajanspress

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