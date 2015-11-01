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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’de banka hesabı olanlar dikkat

Türkiye bankalarında işlem yapılmayan, aranıp sorulmayan hesaplardaki paraların 115 milyon lira olduğu açıklandı.

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Türkiye’de banka hesabı olanlar dikkat

Unutulan yada 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplardaki para miktarları 1 TL ile 284 bin dolar arasında değişiyor.

Hesapta unutulan parların bir kısmının da Avrupa’da yaşayan Türklere ait olabilceği bildirilen açıklamada, hesaplarda 15 Haziran 2017 yılına kadar işlem yapılmadığı takdirde unutulan paraların fonlara devredileceği bildirldi.

Konrol edin, öğrenin

Bu yıl bankalarda unutulan mevduat ve döviz cinsinden hesapların Türk lirası karşılığı yaklaşık 115 milyon lira olarak hesaplandı.

Unutmuş olabileceğiniz bir hesabınızın olup olmadığını, 15 Haziran 2017 yılına kadar www.zamanasimi.org adresinden öğrenebilirsiniz.

©SONHABER.EU

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