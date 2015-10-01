Türkiye’ye gitmeye korkuyorlar gibi gösteriliyor!

Corendon Hava yolları bu sezon durağan hale gelen Türkiye Turizmini canlandırmak için kolları sıvadı. Hollanda’nın ve Avrupa’nın sayılı Tur operatörlerinden olan Corendon, 11 Haziran’da Türkiye’ye çıkartma için hazırlıklarını tamamladı.

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Amsterdam’da bulunan Corendon Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında çalışmlar hakkında bilgi verilen toplantıya, Hollanda’da Türkçe yayın yapan medya temsilcileri ile bir araya gelen Corendon Hollanda Müdürü Berk Güden, Corendon.com Müdürü Ediz Öztürk, Corendon Basın yayın Halkla ilişkiler Müdiresi Yeşim Candan, yaptıkları açıklamaların ardından sorulan soruları cevepladılar.

Türkiye’yi turizm açısından eskisi gibi cazip hale getirmek için 11 Haziran’da 60’ı Hollandalı gazeteci, yazar medya mensubu olmak üzere yaklaşık 200 kişi ile 3 günlük “ DİSCOVER TURKEY” proğramı altında önce Kapadokya’ya ardından Antalya’ya gideleceği; gezinin amacının Türkiye’ye karşı olan ön yargıları yıkmak olduğu belirtildi.

Korkmuyorlar fakat…

Daha önce 30 bin küsür yolcu ile yaptıkları aneketlerde çıkan sonucun çok olumlu olduğunu belrten Berk Güden, “ Bu anket soınuçlarında gödük ki yolcularımızın yüzde 90’ı ankete verdikleri cevaplarda Türkiye’ye gitmekten korkmadıklarını ifade etmişler. Demek ki sorun sadece iki ülke arasındaki hükmetlerin tutum ve davranışlarından ve medyanın insanlarda oluşturduğu algıdan kaynaklanıyor” dedi.

Yıllardır Türkiye’ye giden fakat son iki yıldır başka ülkelere giden Hollandalıların Türkiye’de sunulan hizmeti başka ülkelerde bulamayarak bu yıl yine Türkiye’yi tercih etmelerinin sevindirici olduğunu belirten Berk Güden, turizm konusunda alınması gerekn önlemler hakkında ise, “ Basının desteği önemli. Türkiye’nin hava yollarına destek için verdiği 6 bin dolar bir çözüm değil hatta gerek de yok, boş gidip geldikten sonra. Turizmden ekmeğini kazanan yüzden fazla sektör var. Bizim yetkilileden istediğimiz, bize tanıtımda destek verilmesi” dedi.

Karsu Dönmez ve Xander de Buisonje konseri

Yesşim Candan ise Türkye gezisi hakkında detalı bilgi verirken Türkiye’ye gidecek 60 Hollandalı medya mensubunun, döndüklerinde yazacakları izlenimlernin Hollanda kamuoyunda oluşturcağaı olumlu havadan söz etti.

Proğram çerçvesinde Karsu Dönmez ve Hollandalı sanatçı Xander de Buisonje’nin Antalya’da birer konser verceğini söyledi.

Daha önce açıklanan ankette çıkan sonuçlara göre Hollandalıların yüzde 90’ının Türkiye’ye gitmekten korkmadıkları, bu sonucun medya aracılığı ile iyi yansıtalamdığı için, ön yargıları kırmada, Türkiye’de turizmin tekrar canlanması için medyanın gücüne inandıklarını ifade etti.

Kabul edilemez

DİSCOVER TURKEY’in ilk proğram olduğunu fakat son olmaycağını belirten Yeşim Candan,” İlerleyen zamanlarda değişik temalarla bu tür gezilerlerle Türkiye’ye çıkartma yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Hollanda Türk Basın mensuplarının da davetli olduğu DİSCOVER TURKEY tanıtım toplantısında Ber Güden bir de serzenişte bulunarak, Türkiye’nin develet olarak maddi destek verdiği bazı kurumların yaptığı açıklamarada, “ Biz yolcularımızı Türkiye’ye gidin diye teşvik edemeyiz” dememerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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