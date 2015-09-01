Uitzendkracht ihtiyacı artıyor

Türkiye'de 3. Havalimanı'nın da açılmasıyla İstanbul'un havayolu taşımacılığında iki yıl içinde dünya liderliğine yükseleceği belirtild...

Bu yardım gençleri çok sevindirecek. İşsiz ve okumayan gençlere 2017’den itibaren ayda 460 Euro ödenecek....