Uitzendkracht ihtiyacı artıyor

Hollanda’da ABU kurumu tarafından yayımlanan raporda uitzendbureau’lar da olumlu gelişmeler yaşandığı yer alıyor.
ABU’nun açıkladığı rakamlara göre geçtiğimiz yıla kıyasla 7 Kasım ile 4 Aralık tarhileri arasında uitzendkracht ihtiyacının yüzde 7 arttığı belirtildi. Uitzendbureau’ların gelirinde ise yüzde 8 artış yaşandığı bildirildi.
Özellikle sanayi sektörünün geçici işçiye ihtiyaç oranının yüzde 11 artış ile zirvde olduğu aktarıldı. Masa başı işlerde artış yüzde 6 olurken, teknik alanda uitzendkracht ihtiyacının yüzde 2 gerilediği bilgisi verildi.
SONHABER.EU
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