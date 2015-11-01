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Avrupa'nın Güçlü Medyası

UWV doktorları vatandaşı mağdur ediyor

Hollanda’da ödenek kurumu UWV’nin hastane raporlarını dikkate almadan kendi doktorlarının tehşisi ile yola çıkarak vatandaşa çalışamadığı halde çalışabilir raporu verdiği belirtildi. Vatandaştan UWV ile ilgili yağmur gibi şikayet yağıyor.

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UWV doktorları vatandaşı mağdur ediyor

De Monitor proğramına ulaşan Rob, UWV’nin vatandaşa yaşattığı sorunları ve stresin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Yaşadıklarını De Monitor proğramına anlatan Rob, kurumun hastane raporlarını ciddiye almadığını aktardı.

Rob, hastanede kendisine kemik erimesi,kireçlenme nedeniyle omurga çökmesi tehşisi konulduğunu ancak UWV’nin doktorlarının bu hastalığı çok fazla ciddiye almadıklarını gördüğünü belirtti. ” UWV’nin eline düştükten sonra yaşattıkları stresten daha fazla hastalanıyorsunuz. Bu zor süreç içerisinde aynı zamanda eşimden boşandım. İş hayatımın yanı sıra özel hayatım da alt üst oldu ” sözlerine yer veren Rob, ”hastanedeki doktorun 15 dakikadan fazla yürümemin doğru olmadığını ancak UWV doktoruna göre 4 saat hiç durmadan yürüyebileceğimi söylemesi beni çileden çıkardı” dedi.

Proğrama ulaşan bir diğer isim ise Bayan Miek oldu. Rob’un anlattıklarının tanıdık geldiğini ifade eden Miek, kendisinin de psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle şu anda çalışamayacak durumda olduğunu hem aile hekimi hem de psikoloğu onaylasa da UWV’nin doktorlarının bu konuda aynı fikirde olmadıklarını söyledi.

Bir diğer şikayetçi ise eşinin yüzde 80-100 emekli olduğunu ve bir yıl sonra yapılan kontrollerde hastalığın geçmediğini aktaran UWV doktorunun bu kez eşini yüzde 100 çalışabilir gösterdiğini belirtti.

UWV’de yaşanan sorunların başını sağlık raporlarının ciddiye alınmadan kafalarına göre tehşis vermeleri çekse de, çalışmak isteyip UWV’nın saçma kurallarına takılan, daha önce çalıştığı yerden daha az maaşı olan işi kabul edenlerin çalışmasına izin verilmemesi gibi akla gelmeyen bir sürü çarpık uygulamaların vatandaşı artık çileden çıkardığı bildiriliyor.

De Monitor UWV ile ilgili gelen şikayetlerin inceleneceğini ve daha sonra değerlendirileceğini açıkladı.

SONHABER.EU

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