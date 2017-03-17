UWV, hastalıktan alanların sayısını inceleyecek

UWV, Hollanda’da hastalık nedeniyle çalışamaz durumda olup ödenek alan vatandaşların sayısında ciddi artış yaşanmasını dikkat çekici buldu.
Açıklanan rakamlarda 2015 yılında hastalık nedeniyle çalışamaz durumda olup ödenek alan vatandaşların sayısında düşüş yaşanmasının ardından 2016 yılında yüzde 12 ile 40 bine ulaşması UWV yetkililerinin dikkatini çektiği bilgisi verildi. Bu yükselişin 2010 yılından bu yana en ciddi artış olduğu aktarılıyor.
Artışlarda iki grubun etkili olduğunu belirten yetkililer, çalıştığı dönemde hastalananlar ve WW ödeneği aldığı dönemde hastalanan vatandaşlar. Yaklaşık 2 yıl hasta olan kişiler WİA ödeneğine başvurabiliyor.
UWV bu bilgilerin yanı sıra yaşanan ciddi artışla ilgili sebebi belirleyebilmek için inceleme yapacağını belirtti.
SONHABER.EU
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