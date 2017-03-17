UWV, WW konusunda haksız bulundu

Hollanda’da uzun süre hasta kalmasının ardından, UWV’nin bu kişinin WW ödeneğini hastalığı döneminde aldığı düşük maaştan hesaplaması Yargıtay tarafından haksız bulundu.

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Yargıtay (Merkezi Temyiz Yüksek Mahkemesi CRvB) UWV’nin kişinin alacağı WW ödeneğini hesaplama yöntemini haksız buldu.

Daha önce yaklaşık iki yıl boyunca hasta kalan bir kadının son yıl işyerinden düşük maaş alması nedeniyle WW ödeneğinin bu maaştan hesaplanmasına karşı dava açması sonucu, UWV’nin kişilerin hasta kaldığında aldıkları düşük maaş yerine çalıştığı dönemde aldıkları maaşa göre WW ödeneğini hesaplaması gerektiğine karar verildi.

Yargıtay’ın bu konuda karar veren son merci olması nedeniyle, kadının WW ödeneğinin çalıştığı dönemde aldığı maaşa göre yeniden hesaplanacak.

SONHABER.EU