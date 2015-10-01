Vatandaş daha çok harcama yaptı

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu CBS’in açıkladığı rakamlara göre vatandaşın yaptığı özel harcamalarda artış yaşandı.

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CBS’in rakamları ele alındığında geçtiğimiz yıl Mart ayına göre bu yıl tüketici harcamaları yüzde 1,6 artış gösterdi. Tüketicinin özellikle, giyim, ayakkabı, ev gereçleri gibi ihtyaçlar için harcamalar yaptığı belirtildi.

Açıklanan rakamlarda vatandaşın Mart ayında daha az gaz kullanmasının yanı sıra, gıda harcamalarının aynı kaldığı bildirildi. Dışarda yemek, toplu taşıma aracı, kuaför gibi özel harcamalarda ise yüzde 1,9 artış olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU