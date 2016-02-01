Vatandaşlar borçlarından kurtulamıyor

Hollanda”da Rotterdam Rekenkamer kurulu tarafından yapılan araştırmada 27 bin borçlu Rotterdam vatandaşının sorunlarını çözmek için yardım kurumlarının yetersiz kaldığını ortaya çıkardı.

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Rekenkamer kurulunun belediyede aktif olan yardım kurumlarının vatandaşın borçlarını kapatılması için yeterli derecede yardımcı olamadığını belirtti. Araştırma sonucunu değerlendiren Rekenkamer kurulu, ” eğer başka önlemler alınmazsa 27 bin borçlu Rotterdam vatandaşında azalma yaşanmayacak” dedi.

Kurula göre yapılacak olan yardımların standart bir uygulama olarak değil kişilerin profiline göre değişmesi gerekiyor. 2012 yılında 27 bin vatandaşın borca girdiği ve bu sayının 2015 yılında hala aynı olması yetkilileri endişelendiriyor. Söz konusu 27 bin vatandaşın borçlarının çok biriktiği ve enerji firması, kira , su firmaları ve diğer borçlu oldukları kurumlara borçlarını hiç ödeyemedikleri saptandı.

Rotterdam belediyesinin araştırma sonuçlarını ve kurulun değerlendirmesini belediye meclis üyeleriyle görüşeceği bildirildi. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde önergelerin sunulacağı aktarıldı.

SONHABER.EU