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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vergi dairesi önlemini aldı

Hollanda’da vergi dairesi, gelir vergisi beyanname başvurularıyla ilgili aldığı önlemleri açıkladı.

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Vergi dairesi önlemini aldı

Geçtiğimiz yıl aşırı yüklenmeden dolayı vergi dairesinin beyanname başvuru sitesinde yaşanan sorunların tekrar edilmemesi için kapasiteyi genişlettiği ve aynı anda 70 bin kişinin online başvuru yapabileceğini açıkladığı belirtildi.

Vergi dairesi online başvurularda yaşanan sorunların giderilmesinin yanı sıra başvuru sırasında yapılan hataların da önüne geçebilmek için bir liste hazırladığı bildirildi. Bu liste sayesinde vatandaşların başvuru sırasında daha az hata yapmaları hedefleniyor.

Bu yıl 7,4 milyon kişi ve 1,2 milyon firmaya vergi beyannamesi için bildiri gönderilecek.

SONHABER.EU

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