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Avrupa'nın Güçlü Medyası

WW ödeneği alanların sayısı azaldı

Hollanda’da UWV tarafından yapılan açıklamada, ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin WW ödeneğine de yansıdığını belirtti.

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WW ödeneği alanların sayısı azaldı

UWV kurumu Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher’a verdiği bilgilerde WW ödeneği alanların sayısında beklenilenden daha fazla düşüş yaşandığını belirtti.

Merkezi Planlama Bürosu CPB’nin daha önce yayımladığı raporda ekonominin iyiye gittiği yönünde tahminde bulunmasından yola çıkarak, bu durumun WW ödeneği ve iflaslara da yansıdığına dikkat çekildi. İflas eden firmaların sayısında da düşüş yaşanması UWV’nin bütçesini de olumlu yönde etkiliyor.

Yapılan tahminlere göre bu yıl WW ödeneği alanların sayısı 412 binden 351 bine düşecek. Tahmin edilen rakamlar UWV’nin WW ödeneği için 4,9 milyar euro harcama yapacağını gösteriyor. Bu miktarın 2016 yılına göre 700 milyon euro daha az olduğu belirtiliyor.

SONHABER.EU

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