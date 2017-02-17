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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Yabancı plakalı araçlar ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek.” dedi.

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Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye’nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını ve bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu ifade etti.

Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini bildiren Arslan, “Ücretli̇ karayollarında yabancı plakalı araçlara ai̇t geçi̇ş ücretleri̇ ve i̇dari̇ para cezalarının tahsi̇li̇ne i̇li̇şki̇n yönetmeli̇k, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek. Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek.” diye konuştu.

Arslan, yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini belirterek, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi.

Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verileceğini ifade eden Arslan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde söz konusu ücreti ödeyenlere para cezası uygulanmayacağını bildirdi.

AA

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