Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yabancılara hem kötü hem de pahalı ev

Almanya’da ayrımcılık hiç olmadığı kadar had safaya ulaştı. Almanya’da yabancılar özellikle Türkler için sıradan bir evin kirası Almanların lüks ev kirasına eşit.

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Yabancılara hem kötü hem de pahalı ev

Alman İstatistik Dairesi’nin yaptığı bir araştırmada, yabancıların Almanya’da çok kötü konutları çok daha pahalıya kiaraladıklarını ve kötü koşullarda yaşadıklarını ortaya koydu.

Ayrımcılık kelimesini kullanmamak için özen gösteren İstatistik Dairesi araştırmasında, göçmen kökenlilerin yüzde 34,5’i, Almanların ise yüzde 54,8’i kendi evinde oturduğunu belirtti.
Göçmenler genellikle 12 ve üstü sayıda daireli blok apartmanlarda oturduğu görülen araştırma raporunda, göçmenler konutların metrekaresine 7,26 euro öderken, Almanlar en lüks konutları kiaralarken metre kare başına ortalama 6,69 euro ödüyor.

Bir başka deyişle göçmenler gelirlerinin yüzde 27’sini, Almanlar ise 25’ini kiraya ödüyor.

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