Yabancıların ahı fena çıktı !

Bir dönem yabancılardan ve uyumdan sorumlu bakanlık yapan Rita Verdonk; uygulamaları ile Hollanda’daki yabancıları adeta sık boğaz etmişti: Gazeteci İlhan Karaçay’ın Vicdansız Sabuha olarak adlandırdığı Rita Verdonk, deyim yerindeyse yabancılardan aldığı ahın vebalini ödüyor.

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Foto: Youtube

Verdonk siyaseti bıraktıkran sonra kariyerine cv usülsüzlüğü ile mücadele etmek için bir firma kurdu. Ancak Verdonk’ın bu işten çok para kazanmasına rağmen kurduğu firma ile istediği başarıyı yakalayamadı.

Firmanın yatırımcılarından Geert Schaaij, Verdonk’ın yönetim masrafları adı altında kendisi ve ailesinin yarısına para aktardığı gerekçesiyle zarar ettiklerini beyan ederek dava açacaklarını duyurdu.

Verdonk firmanın yönetiminden istifa ettiğinde, fiziksel ve ruhsal açıdan verimli olamadığını, projeyi yürütebilmek için güven, enerji ve mali konularında eksiklikler olması nedeniyle işi bıraktığını açıklamıştı.

Yatırımcı Schaaij, Verdonk’ın açıklamalarını samimi bulmadığını ve batan gemiden ilk ayrılan kişi olarak anılacağını belirtti.

SONHABER.EU