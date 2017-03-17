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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yeni mezun tecrübesiz kişiler için iş imkanı artıyor

Hollanda’da yeni mezun tecrübeli kişiler için iş imkanı bu yıl artış gösterdi.

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Yeni mezun tecrübesiz kişiler için iş imkanı artıyor

İş ilanı sitesi Adzuna’dan alınan bilgilere göre yeni mezun olmuş kişiler için yaklaşık 10 bin ilan bulunuyor. Açıklanan rakamlardan yola çıkan uzmanlar şu an 27 ilandan birinin yeni mezunlar için olduğunu belirtiyor.

Yeni mezun tecrübesiz kişiler için iş imkanı kente göre değişiyor. Yeni mezunlar için iş imkanı listesinde Kuzey Hollanda bölgesi Amsterdam ile zirvede yer alıyor. Kuzey Hollanda’da 2245 ilandan 1208’i Amsterdam’da olduğu aktarıldı. Tilburg kentinde ise durum tam tersi iş imkanı yüzde 56 artmasına rağmen yeni mezunlar için istihdamın çok az olduğu görülüyor.

Mezunlar için istihdam Kuzey Hollanda’da yüzde 41, Brabant bölgesinde yüzde 32 ve Gelderland’da yüzde 57 artış gösterirken, Limburg’da yüzde 11 ve Flevoland’da yüzde 14 gerileme yaşandığı bildiriliyor.

SONHABER.EU

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