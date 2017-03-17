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Yoksul çocuklara ücretsiz OV müjdesi

Hollanda’nın Den Haag kentinde yoksulluk içinde yaşayan çocuklara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi.

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Yoksul çocuklara ücretsiz OV müjdesi

Den Haag belediyesi Sosyal İşler encümen azası Rabib Baldewsingh yaptığı açıklamada, kentte 42 bin yoksul ailenin bulunduğunu ve 23.500 çocuğun yoksulluk içinde yaşadığına dikkat çekerek, ” bu durumdan endişeliyim ” dedi.

Yoksul ailelerin çocuklarına tüm yıl boyunca HTM otobüs ve tramvaylarında haftasonu ile okul tatillerinde ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacak bir projenin mimarı olan Baldewsingh, ücretisz OV konusuna tepki veren VVD’yi de topa tuttu.

Ücretiz OV ile ilgili VVD, ” Riskli bir plan. Ücretsiz OV yanlış kişilerin eline de geçebilir ve farklı amaçlar için de kullanılabilir ” açıkalamasında bulunmuştu.

Baldewsingh Omroep West’e verdiği demeçte, VVD’nin çok yanlış bir algı oluşturduğunu söyleyerek, ” ülkede tembellik edip hiç bir şey yapmadan herşeyin bedava olmasına isteyenlerin yanı sıra çok çalışıp ama hala yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşlarımız da var. Onları yok sayamayız. Adaletli olmak zorundayız ” ifadesiyle alkış topladı.

Den Haag kentinde ücretisz OV’den yararlanabilecek 8500 çocuğun bulunduğu bildirildi. Konuyla ilgili detaylı bilgileri Den Haag belediyesinden öğrenilebileceği aktarıldı.

SONHABER.EU

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