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Avrupa'nın Güçlü Medyası

YTB, sözleşmeli personel alımı yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 9 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 26 Mayıs 2017 tarihinde son buluyor.

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YTB, sözleşmeli personel alımı yapacak

YTB, diaspora, kültürel diplomasi, kamu diplomasisi ve uluslararası eğitim alanlarında 9 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaları gerekiyor. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar sözlü ve yazılı sınavlara çağırılacak. Sınavın yazılı aşaması 10 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların  sınavın yapılacağı 10 Haziran 2017 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Adaylarda ayrıca ilgili yabancı dilde YDS’den 80 puan ve üzeri almış olmak şartı aranacak.

Başvurular, https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresi üzerinden 26 Mayıs 2017 tarihine kadar çevrimiçi olarak alınacak. Adaylar, ayrıntılı başvuru ve sınav bilgilerine “www.ytb.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.

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