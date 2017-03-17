YTB, sözleşmeli personel alımı yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 7 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 30 Kasım 2017 tarihinde son buluyor.

A+A-

YTB, faaliyet alanlarına ilişkin 7 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaları gerekiyor. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar sözlü ve yazılı sınavlara çağırılacak. Sınavın yazılı aşaması 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların, sınavın yapılacağı 16 Aralık 2017 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış ve belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Adaylarda ayrıca ilgili yabancı dilde YDS’den 80 puan ve üzeri almış olmak şartı aranacak.

Başvurular, “basvuru.ytb.gov.tr” adresi üzerinden 30 Kasım 2017 tarihine kadar çevrimiçi olarak alınacak. Adaylar, ayrıntılı başvuru ve sınav bilgilerine “www.ytb.gov.tr” adresinin duyurular bölümünden ulaşabilirler.