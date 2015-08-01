Yüksek fatura nedeni akıllı sayaçlarınız olabilir

Hollanda’da Twente Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucuna göre 850 bin hanede kullanılan akıllı sayaçların yanlış ölçüm yaptığı ve bunun da faturalara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

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Yapılan araştırmada akıllı sayaçların enerji kullanımını yüzde 582 daha fazla gösteriyor. Bu oranın gerçekte kullanılan enerjiden neredeyse 6 kat daha fazla olduğu bildiriliyor. Vatandaşların bu akıllı sayaçlardan dolayı olduğundan fazla fatura ödemek zorunda kaldığı açıklandı.

Enerji firmalarının akıllı sayaçlarla ilgili iddiaları doğruladığını belirten RTL Nieuws, ülke genelinde 3 milyon akıllı sayaç kullanıldığını ve bunların 850 bini yanlış ölçüm yaptığını aktardı.

RTL Nieuws’ın enerji firmalarıyla yaptığı görüşmeler sonucu elde ettiği yanlış ölçüm yapan akıllı sayaçların listesi:

Echelon 83331-1IMAD KAP4

Enermet E420-n(t)(s) P8KM

Iskra MT371-D1A52 ZBEP

Iskra ​ MT171-D2A52 RBEN

Iskra MT382-D2A52 ZBBD

Iskra MT171-D2A52 ZBER

Iskra MT382-D2A52 ZBEV

Landis + Gyr ZCF110CBtFs2 E0004

Landis + Gyr ZMF110CBtFs2 E0005

Landis + Gyr ZCF120ABd(F)s2 KAAE

Landis + Gyr ZMF120ABdFs2 ZAEX

Kullandığından daha çok fatura ödediğini düşünen vatandaşların enerji firmaları ile irtibata geçmeleri tavsiye ediliyor.

Tüketici hakları derneği söz konusu sayaçların incelenmesini istedi.

SONHABER.EU