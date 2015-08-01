Yüksek fatura nedeni akıllı sayaçlarınız olabilir

Hollanda’da Twente Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucuna göre 850 bin hanede kullanılan akıllı sayaçların yanlış ölçüm yaptığı ve bunun da faturalara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.
Yapılan araştırmada akıllı sayaçların enerji kullanımını yüzde 582 daha fazla gösteriyor. Bu oranın gerçekte kullanılan enerjiden neredeyse 6 kat daha fazla olduğu bildiriliyor. Vatandaşların bu akıllı sayaçlardan dolayı olduğundan fazla fatura ödemek zorunda kaldığı açıklandı.
Enerji firmalarının akıllı sayaçlarla ilgili iddiaları doğruladığını belirten RTL Nieuws, ülke genelinde 3 milyon akıllı sayaç kullanıldığını ve bunların 850 bini yanlış ölçüm yaptığını aktardı.
RTL Nieuws’ın enerji firmalarıyla yaptığı görüşmeler sonucu elde ettiği yanlış ölçüm yapan akıllı sayaçların listesi:
Echelon 83331-1IMAD KAP4
Enermet E420-n(t)(s) P8KM
Iskra MT371-D1A52 ZBEP
Iskra MT171-D2A52 RBEN
Iskra MT382-D2A52 ZBBD
Iskra MT171-D2A52 ZBER
Iskra MT382-D2A52 ZBEV
Landis + Gyr ZCF110CBtFs2 E0004
Landis + Gyr ZMF110CBtFs2 E0005
Landis + Gyr ZCF120ABd(F)s2 KAAE
Landis + Gyr ZMF120ABdFs2 ZAEX
Kullandığından daha çok fatura ödediğini düşünen vatandaşların enerji firmaları ile irtibata geçmeleri tavsiye ediliyor.
Tüketici hakları derneği söz konusu sayaçların incelenmesini istedi.
SONHABER.EU
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