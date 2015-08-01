Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor!

Hollanda’da başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren güzellik ve makyaj uzmanı Zehra Altınsoy adı ‘ZA’ olarak artık bir marka oldu.

A+A-

‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor!

10 yıl önce okulunu bitiren ve kısa süre başkasının yanında çalıştıktan sonra kendi iş yerini açan Zehra Altınsoy, genç yaşına rağmen adını kısa sürede tüm Avrupa’da duyurmasını bildi.

Açtığı akademi ile onlarca genç kızın da meslek sahibi olmasını sağlayan Zehra Altınsoy, on yıl önce düşündüğü hayalini geröekleştirerek makyaj malzemelerinde kendi ürünleri ile dünya piyasasında ‘Ben de varım” dedi.

_ADN6553

Dün Amsterdam’ın ünlü Dam Meydanı yakınlarında bulunan W Otelde ZA ürünlerinin tanıtımına Hollanda, Belçika ve Almanya’dan çok sayıda davetli katıldı.

ZA ürünlerinin Lansman gecesinde davetlilerle birlikte ailesinin de yalnız bırakmadığı Zehra Altınsoy, “ Bana baştan beri inanan, desteklerini esirgemeyen; babam, annem, ablam, arkadaşlarım ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bu hayalim on yıl önce başladı. Şu anda bunun heyecanını yaşıyorum. Bundan sonraki lansmanımız 2107’nin nisan ayında İstanbul’da olacak” dedi.

Zehra Altınsoy 3. Kuşak Hollandalı girişimci Türklerin başarılı bir temsilcisi olmasının yanı sıra babası Recep Altınsoy ve amcası Nizamettin Altınsoy da Hollanda’da Restoran sektöründe başarılı iki iş adamı.

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen Recep Altınsoy, başarılı ve hayali olan gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için başta ailelerinin sonra da çöevrelerinin inanmaları ve destek olmaları gerketiğini söyledi.

_ADN6619

Zehra Altınsoy ile yaptığımız şöyleşide Zehra Altınsoy’u n hayatını , hayallerini ve hedekflerini konuştuk.

‘ZA’ ürünlerini ve mayaj ürünlerinin dünya piyasasındaki yeri gibi bir çok konuda bilgi veren Zehra Altınsoy, başarısının sırrını üç kelime ile özetledi. Hayal etmek, inanmak, çalışmak…

© SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da birikim yapmak zorlaştı Hollanda’da birikim yapmak zorlaşt...

Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan araştırmaya göre vatandaş para biriktirmekte zorlanırken giderlerin de artış g...

Türkiye, yurtdışından gelen elektronik eşyalardan ücret alacak Türkiye, yurtdışından gelen elektronik e...

Yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlar olmak üzere alınacak ücretler belirlendi....

Erasmus MC ile ADRZ hastanesinin ortaklığına izin çıktı Erasmus MC ile ADRZ hastanesinin ortaklı...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Erasmus MC hastanesi Zeeland bölgesine açılıyor....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyo...

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu...

Yalan habere karşı savunma merkezi Yalan habere karşı savunm...

Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmaya...

PKK’nın haber ajansının müdürü serbest bırakıldı PKK’nın haber ajans...

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanma...

Türk Federasyonuna bombalı paket bırakıldı Türk Federasyonuna bombal...

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız'ın verdiği bi...

Hollanda’da birikim yapmak zorlaştı Hollanda’da birikim...

Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan ara...

Suriye’de halktan muhaliflere çağrı Suriye’de halktan m...

Rejim kuşatması altındaki Doğu Guta halkı, muhaliflere birle...

” Hollanda’da polis işini yapmaktan korkar hale geldi ” ” Hollanda’da...

Son dönemlerde Hollanda polisi ile ilgili basında yer alan h...

Hollanda’da trafik çilesi bitmiyor Hollanda’da trafik ...

ANWB tarafından yayımlanan rapora göre Hollanda'da trafik çi...

‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor! ‘ZA’ dünya devlerine kaf...

Hollanda’da başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren gü...

Belediye başkanları vatandaşa müdahele edebilecek Belediye başkanları vatan...

Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen önergeye göre b...

VIDEO GALERİ