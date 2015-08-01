‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor!

Hollanda’da başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren güzellik ve makyaj uzmanı Zehra Altınsoy adı ‘ZA’ olarak artık bir marka oldu.

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10 yıl önce okulunu bitiren ve kısa süre başkasının yanında çalıştıktan sonra kendi iş yerini açan Zehra Altınsoy, genç yaşına rağmen adını kısa sürede tüm Avrupa’da duyurmasını bildi.

Açtığı akademi ile onlarca genç kızın da meslek sahibi olmasını sağlayan Zehra Altınsoy, on yıl önce düşündüğü hayalini geröekleştirerek makyaj malzemelerinde kendi ürünleri ile dünya piyasasında ‘Ben de varım” dedi.

Dün Amsterdam’ın ünlü Dam Meydanı yakınlarında bulunan W Otelde ZA ürünlerinin tanıtımına Hollanda, Belçika ve Almanya’dan çok sayıda davetli katıldı.

ZA ürünlerinin Lansman gecesinde davetlilerle birlikte ailesinin de yalnız bırakmadığı Zehra Altınsoy, “ Bana baştan beri inanan, desteklerini esirgemeyen; babam, annem, ablam, arkadaşlarım ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bu hayalim on yıl önce başladı. Şu anda bunun heyecanını yaşıyorum. Bundan sonraki lansmanımız 2107’nin nisan ayında İstanbul’da olacak” dedi.

Zehra Altınsoy 3. Kuşak Hollandalı girişimci Türklerin başarılı bir temsilcisi olmasının yanı sıra babası Recep Altınsoy ve amcası Nizamettin Altınsoy da Hollanda’da Restoran sektöründe başarılı iki iş adamı.

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen Recep Altınsoy, başarılı ve hayali olan gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için başta ailelerinin sonra da çöevrelerinin inanmaları ve destek olmaları gerketiğini söyledi.

Zehra Altınsoy ile yaptığımız şöyleşide Zehra Altınsoy’u n hayatını , hayallerini ve hedekflerini konuştuk.

‘ZA’ ürünlerini ve mayaj ürünlerinin dünya piyasasındaki yeri gibi bir çok konuda bilgi veren Zehra Altınsoy, başarısının sırrını üç kelime ile özetledi. Hayal etmek, inanmak, çalışmak…

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