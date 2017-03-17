Zengin ülke Hollanda’da yoksulluk artıyor

Refah düzeyi yüksek bir ülke olan Hollanda’da dört yıldan fazla yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısında ciddi artış yaşanıyor.
DENK lideri Tunahan Kuzu konuşmasında Hollanda’da yaşanan yoksullukla ilgili daha somut adımlar atılarak ciddi anlamda mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Hollanda’da 4 yıldan fazla yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısında ciddi artış yaşandığında dikkat çeken Kuzu, kış aylarında terlikle okula giden çocuklar olduğunun altını çizerek belediyelerin bu konuda daha geniş çaplı çalışmalar yürütmesinden yana olduğunu ifade etti.
Refah düzeyi yüksek bir ülke olan Hollanda’nın en zengin ülkeler arasında da üst sıralarda yer almasına rağmen halkın yoksulluk içinde yaşamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kuzu, bir an önce yoksulluğa dur denilmesini istedi.
SONHABER.EU
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