” 10 Milyondan fazla kişi vatansız durumda ”

A+A-

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu: “Dünyada bugün 21 milyondan fazla kişi mülteci konumundadır. 10 milyondan fazla kişi ise vatansız durumdadır. Mültecilerin yükü ise gelişmiş sayılan ülkelerde değil, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin omuzlarındadır.” dedi. Yeneroğlu şunları kaydetti:

“Bugün, Dünya Mülteciler Günü. Bu anlamlı günde, dünyanın pek çok noktasında milyonlarca kişinin; şiddet, çatışmalar, ekonomik darboğaz, siyasi baskı gibi sebeplerden ötürü evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlamak ve onları bu çaresizliğe iten faktörleri irdelemek gerekir.

Birleşmiş Milletler’in (BM) güncel verilerine göre dünya üzerinde 65 milyon 300 bin kişi -kendi ülkesi içinde veya değil- zorla yerlerinden edilmiştir. 21 milyondan fazla kişi mülteci durumuna düşmüş, 10 milyondan fazla kişi ise vatansız kalmıştır. Buna ek olarak mültecilerin yükü; gelişmiş sayılan ülkelerde değil, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin omuzlarındadır. BM’nin istatistikleri; dünyadaki mültecilerin, yüzde 6’sının Avrupa kıtasında, yüzde 39’unun ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da misafir edildiğini ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan da, mültecilerin umuda yaptığı zorlu yolculuğu göz ardı etmemek gerekir.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) açıkladığı son verilere göre; Afrika ve Avrupa arasındaki göçmen trafiğinin geçiş noktası olan Akdeniz’de durum her geçen gün ciddileşmektedir. 2017 yılında; ölümü göze alarak bu rotayı kullanan 77 binden fazla mülteci Avrupa’ya ayak bastı. Ancak aynı dönemde bin 808 kişi Akdeniz sularında can verdi. 2016 boyunca ise Akdeniz suları yaklaşık 5 bin kişiye mezar oldu.

Son yıllarda mülteci krizini tetikleyen en önemli olaylardan biri de şüphesiz Suriye İç Savaşı’dır. Suriye’de yaşanan kriz büyük nüfus hareketlerine neden olmuş 5 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Ülkemiz, krizin ilk anından itibaren zulümden kaçan Suriyelilere kapılarını açarak büyük bir misafirperverlik örneği sergilemiştir. Bugün 3 milyonu aşkın Suriyeliye kol kanat geren Türkiye, neredeyse tek başına, Avrupa kıtasının genelinden daha fazla Suriyeli ağırlamaktadır.

Bu örnek duruşumuz; mülteci sorununun tüm dünyanın sorumluluğunda olduğuna duyduğumuz inançtandır. Zulümden kaçanlara yardım eli uzatmak, sadece krize komşu ülkelerin değil, tüm dünyanın görevidir. Bu nedenle uzak, yakın her ülke elini bu taşın altına koymalıdır. Daha iyi bir hayata kavuşmak için çıkılan yolculuklarda verilen kayıplar, tüm dünyanın utancıdır. Bu sorumluluktan; krizi görmezden gelerek veya sadece maddi vaatlerde bulunarak kaçmak insanlık onuruna vurulmuş bir darbedir. Bu kapsamda da böylesi anlamlı bir günde; tüm devletleri, uluslararası kurumları barış ve güvenliği sağlamak adına el ele vermeye ve daha güçlü bir şekilde çaba harcamaya davet ediyorum.”