112’de acil durum

Hollanda’da 112 acil numarası aynı anda çok sayıda kişiler tarafından arandığında uzun bekleme süreleri ve hatta vatandaşa yardım edilemediği belirtildi.

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Güvenlik ve Adalet Bakanlığı müfettişliği tarafından yapılan araştırmada 112 acil merkez hattında kullanılan teknolojinin yeterli olmadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre aynı anda çok sayıda kişi 112 hattını aradığında ya uzun süre beklemek zorunda kalıyor ya da yardım alamıyor.

Buna örnek olarak Amsterdam ve çevresinde elektriksiz kalan 360 bin kişiden 2 bini saat 04.15-07.00 arası 112’ye ulaşmaya çalışması gösterildi. Bu durumda yerel ve merkez hatlarda sorunlar yaşandığı saptandığını belirten müfettişlik, bekleme sürelerinin 21 dakikaya kadar çıktığını vurgulayarak, böyle durumlarda ekstra personel çalıştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlardan ise elektrik kesintisi gibi vakalarda hangi kurumu veya yardım hattını aramaları konusunda bilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

SONHABER.EU