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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

15 Mart genel seçimde mutlaka oyumuzu kullanalım !

Geçtiğimiz haftasonu Hollanda’da yaşanan tadsız olay demokratik haklarımızı korumak için 15 Mart genel seçime katılım sağlamanın önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

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15 Mart genel seçimde mutlaka oyumuzu kullanalım !

Hollanda’da 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimde katılım sağlamanın özellikle azınlık gruplar için büyük önem taşıyor. Son yıllarda Avrupa genelinde ırkçılık ve İslamofobi’nin zirve yapması ne yazıkki seçim arefesinde Hollanda’yı da etkisi altına aldığı görülüyor.

” Benim oyum’dan ne olur ki ?, zaten başa geçemeyeceğiz oy kullanmaya ne gerek var ?, kim uğraşacak. Bugüne kadar oy verdikte ne oldu? bizi önemsemeyen çıkmadı.” gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı dikkat çekiyor. Ancak Temsilciler Meclisi’nde 2 kişi olmalarına rağmen Selçuk Öztürk ve Tunahan Kuzu gibi isimlerin alınan kararlarda ne kadar etkili olduklarının altı çiziliyor.

Irkçı parti PVV liderinin yükselişine dur demenin kullanılacak oylara bağlı olduğu ve zirveyi kaptırmamak için PVV’nin dilinden konuşmaya başlayan VVD partisi’ne de en güzel cevabın sandıkta verilebileceği belirtiliyor.

Haklı olarak vatandaşlar seçime çok az kalmasına rağmen hala kararsız olması, tabiiki partilerin yabancılar üzerinden uyguladıkları siyasetten kaynaklanıyor. Hollanda’nın geleceği için yeterli vaadleri olmayan partiler vizyonsuzluğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Ülkede onlarca sorun varken seçimlerde sürekli yabancıların kullanılması artık Hollandalı vatandaşları da siyasetten uzaklaştırmış, oy verecek parti veya isim belirleyemedikleri görülüyor.

Bu nedenle ülkede sesini duyurmak isteyen vatandaşların üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirip 15 Mart sandığa gitmesi kendi gelecekleri açısından çok önemli.

SONHABER.EU

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