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Avrupa'nın Güçlü Medyası

15 Temmuz Plaketleri Hollanda Gümrüğüne takıldı

Belçika’da verilmeye başlanan 15 Temmuz Plaketleri yoğun tartışmalara neden oldu.

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15 Temmuz Plaketleri Hollanda Gümrüğüne takıldı

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde esnasında ve sonrasında darbeye karşı dik ve onurlu bir şekilde duruş gösteren, tavır sergileyen kişi, STK’lar ve temsilcileri, basın-yayın kurumları, gazeteciler ve siyasilere T.C Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşavirliği tarafından verilmeye başlandı.

Basın Müşaviri Veysel Filiz tarafından bizzat verilen 15 Temmuz Plaketlerinden ilk sahiplerinden birisi de Yeni Haber gazetesi Genel Yayın Yönetmeni usta gazeteci Yusuf Cinal oldu. Çeşitli kesimler ve kişiler tarafından yoğun eleştirler alan “15 Temmuz Plaketleri” ile ilgili olarak T.C. Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz, bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Basın Müşaviri Filiz açıklamasında; ‘Gazeteciyim’ diye geçinenler veya ‘dernek yöneticileri’ insanları eleştirirken en başta ahlaklı ve insaflı olmalılar. Her kızdıklarını FETÖ’cü diye damgalamaları da FETÖ ile mücadeleye en büyük zararı vermektedir. Yönetmek sorumluluk gerektirir. İletişimin bu kadar yaygın olduğu bir çağda kimse kimseyi kandıramaz.

Kafamıza takılan konularla ilgili bizlere her zaman ulaşılabilir. Provokasyon ve ajitasyon yapanların iyi niyetlerinden şüphe ederim. Yanlış anlaşılmalar her vakit düzeltilebilir ama sosyal medya üzerinden algı operasyonları yürütenlerin arkasında art niyet aramamız gerekecektir.
Ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde gazetecilik veya dernekçilik yerine amigoluk yapanlara müsamahamız olmayacaktır’dedi.

Hollanda’da kimlere 15 Temmuz Plaketi verilecek?

Belçika’da 15 Temmuz Plaketlerinin sahiplerini bulması Hollanda’da da verilecek mi sorusunu akla getirdi. Son Haber olarak T.C Lahey Büyükelçiliği Basın Müşaviri Emrullah Akgündüz’den aldığımız bilgilere göre Hollanda’da da 15 Temmuz Plaketlerinin verileceği öğrenildi.
Kimlere verileceği konsunda net bir açıklama yapmayan Müşavir Akgündüz, “ Biz listemizi sayın Büyükelçimize sunduk, onayını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Türkiye’den getirilen plaketlerin gümrük mevzuatına takıldığı için henüz ellerine geçmediğini, 15 Temmuz Plaketlerini Hollanda gümrüğünden bu hafta içinde almayı umut ettiklerini söyledi.

©SONHABER.EU

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