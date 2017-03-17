16 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında işlem yapılmayacak

T.C. Deventer Başkonsolosluğu: Başkonsolosluğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği, 16 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında işlem kabul edemeyecektir.
T.C. Deventer Başkonsolosluğu yayımladığı duyuruda 16 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında işlem kabul edilmeyeceğin bildirdi.
Konsolosluğun yaptığı duyuru şöyle:
DUYURU
Başkonsolosluğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği, 16 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında işlem kabul edemeyecektir.
16 Ekim-3 Kasım 2017 tarihleri arasında işlem yaptıracak olan vatandaşlarımızın işlemlerini iletişim bilgileri aşağıda kayıtlı olan Lahey Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği’nde yaptırmaları gerekmektedir.
T.C. Deventer Başkonsolosluğu
T.C. Lahey Büyükelçiliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
Adres : Jan Evertstraat 15
2514 BS Den Haag
T: +31703620282
F: +31703620117
E: lahey@csgb.gov.tr
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