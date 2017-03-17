16 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında işlem yapılmayacak

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T.C. Deventer Başkonsolosluğu yayımladığı duyuruda 16 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında işlem kabul edilmeyeceğin bildirdi.

Konsolosluğun yaptığı duyuru şöyle:

DUYURU

Başkonsolosluğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği, 16 Ekim – 3 Kasım 2017 tarihleri arasında işlem kabul edemeyecektir.

16 Ekim-3 Kasım 2017 tarihleri arasında işlem yaptıracak olan vatandaşlarımızın işlemlerini iletişim bilgileri aşağıda kayıtlı olan Lahey Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği’nde yaptırmaları gerekmektedir.

T.C. Deventer Başkonsolosluğu

T.C. Lahey Büyükelçiliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Adres : Jan Evertstraat 15

2514 BS Den Haag

T: +31703620282

F: +31703620117

E: lahey@csgb.gov.tr