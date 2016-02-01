2017 yılı Almanya finalleri tamamlandı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)‘ne bağlı derneklerde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik geleneksel olarak her yıl düzenlenmekte olan 14. Ezan-ı Güzel Okuma, 17. Güzel Hutbe Okuma, 19. Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma ve 19. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışmalarının Almanya Finalleri tamamlandı.

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Yarışmalara Almanya genelinde 13 bölgeden ezan, hutbe, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler alanında bölgelerinde birinci olan öğrenciler katıldı.

Köln bölgesinde faaliyet gösteren Alfter – Witterschlick DİTİB Camii’nde 11 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 14. Ezan-ı Güzel Okuma Yarışmasında Frankfurt bölgesinden Hasan Karabaş Almanya birincisi, Münih bölgesinden Emircan Diker Almanya ikincisi ve Berlin bölgesinden de Mahmut Acar Almanya üçüncüsü oldu.

Hannover bölgesinde faaliyet gösteren Salzgitter-Lebenstedt DİTİB Camii’nde 25 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 17. Güzel Hutbe Okuma Yarışmasında Essen bölgesinden Hayri Ünlü Almanya birincisi, Frankfurt bölgesinden Kerim Çınar Almanya ikincisi ve Mainz bölgesinden de Cihat Çekiç Almanya üçüncüsü oldu.

Mainz bölgesinde faaliyet gösteren Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii’nde, 06 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 19. Kur`an-ı Kerim`i Güzel Okuma Yarışmasında Münster bölgesinden Zehra Yüksel Almanya birincisi, Münih bölgesinden Emircan Diker Almanya ikincisi ve Frankfurt bölgesinden de Hakan Furan Almanya üçüncüsü oldu.

Stuttgart bölgesinde faaliyet gösteren Ulm DİTİB Merkez Camii’nde, 13 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 19. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışmasında Köln bölgesinden Ebubekir Can, Selahattin Murat Cabaz ve Salih Furat Almanya birincisi, Stuttgart bölgesinden Ahmet Eren Arıcı, Aleyna Berk ve Asena Berk Almanya ikincisi ve Karlsruhe bölgesinden de Büşra Tanrıverdi, Esra Tanrıverdi ve Mürüvvet Aydın Almanya üçüncüsü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri verildi.