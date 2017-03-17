3.Dünya Gazeteciler Şurası için Türk dünyası gazetecileri Kazakistan’da buluştular

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanı Yılmaz Karaca,’ 26 Ekim,1 Kasım 2017’ tarihleri arasında düzenlediğimiz toplantıya 46 gazeteci arkadaşımız katılıyor. Başta Türkiye olmak üzere, yurt dışından gazeteci arkadaşlarımız şuraya katılıyor. Kazak ve Kırgız meslektaşlarımız ile bir araya gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulunacağız ve Ata yurdu topraklarda kendi kültür ve geleneklerimizin izlerini arayacağız. Bu aynı zamanda bir kültür gezisidir..Meslektaşlarımızın kaynaşması,tanışması kadar Türkiye’nin yurtdışında da tanıtılması hedeflenmektedir’ dedi..

Şura toplantısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na bağlı cemiyet başkanları,yöneticiler, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cingöz, Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Rafet Ulutürk, Anadolu Gazetecileri Birliği Başkanı İbrahim Erdoğan, ünlü duayen gazeteci Yavuz Donat ile meslektaşları katılıyor..

Yusuf Cinal Almatı’dan bildiriyor..