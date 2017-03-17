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Avrupa'nın Güçlü Medyası

5 Ayda Türklere 57 saldırı

2017 yılının ilk beş ayında Batı Avrupa ülkelerinde Türkler’e yönelik 57 saldırılarının gerçekleştiği açıklandı.

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5 Ayda Türklere 57 saldırı

Rakamı, Dışisleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayda Ünlü, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Batı Ülkelerindeki Islam Düsmanlığını İnceleme Alt Komisyonu’na açıkladı.

2016 yılında yurtdısıda yasayan Türkler’i hedef alan 128 saldırı gerçeklestigi aktarıldı. Alt Komisyon Baskanı AK Parti Sakarya Milletvekili Ali Ihsan Yavuz da Islam düşmanlığının boyutlarını ortaya koydu.

Almanya’da İslam karşıtı suçların kayıt altına alınmaya başladığını anımsatan Yavuz, bu verilere göre 2017 yılının ilk üç ayında ülkede Müslümanları hedef alan 208 olayın meydana geldiğini, bunlardan 15’inin cami saldırısı, 32’sinin de İslam karşıtı gösteri olduğunu aktardı.

Sabah Avrupa

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