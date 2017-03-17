5 Çocuk cinsel istismardan gözaltına alındı

Hollanda’nın Tilburg kentinde yaşları 15-18 arası olan 5 çocuğun 24 yaşında bir kadına cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Polis gözaltıların devam edebileceğini belirtti.
24 Yaşındaki kadının yaptığı suç duyurusunun ardından inceleme başlatan polisin söz konusu beş çocuktan şüphelendiği, cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.
Kadın verdiği ifadede uzun süre cinsel istismara maruz kaldıktan sonra başka yere taşınmasıyla son bulduğu bilgisi yer alıyor.
Polis yaptığı açıklamada, çocukların cinsel istismarın yanı sıra kadının eşyalarını da çaldıkları yönünde şüphelerin olduğunu aktardı. Konuyla ilgili araştırmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceğinin de sinyali verildi.
SONHABER.EU
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